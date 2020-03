Ste-Marie : Un dispositif de forains ambulants mis en place

Le 27/03/2020

Les marchés forains étant suspendus, la commune de Sainte-Marie met en place un dispositif de forains ambulants. Une dizaine de forains seront en déplacement sur toute la commune, de 8h à 18h. Voici le communiqué :

Suite à la fermeture des marchés forains, annoncée par le Premier Ministre en début de semaine, le Maire a pris la décision de mettre en place, à compter du lundi 30 mars et jusqu’au 14 avril, un dispositif de forains ambulants pour les Sainte-Mariens.



Ainsi, une dizaine de forains seront en déplacement sur toute la commune, de 8h à 18h, et s’arrêteront à la demande des administrés.

Ce nouveau fonctionnement profitera à la fois aux agriculteurs, maraîchers et autres bazardiers de Sainte-Marie, qui pourront donc écouler leurs productions, et aux consommateurs, qui bénéficieront de produits frais au plus près de chez eux et dans le respect des règles de confinement.



Afin de programmer le passage d’un bazardier dans leurs quartiers ou pour avoir une information sur ce dispositif, les administrés peuvent contacter le numéro suivant : 0692 43 26 27 (de 8h à 16h)



En cette période inédite, où notamment l’économie locale est à l’arrêt, il est primordial que nous soyons tous solidaires.



L’éradication du coronavirus est une lutte collective. Nous devons tous faire preuve de responsabilité.



Le Maire renouvelle donc son appel à la vigilance de chacun, en respectant scrupuleusement les consignes de sécurité sanitaire et de confinement.