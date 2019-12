Ste-Marie: Un fourgon blanc à contre-sens, le chauffeur alcoolisé

Le 22/12/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 1329

La scène a surpris plus d'un automobiliste ce samedi après-midi. Une fourgonnette blanche roulait à contre-sens sur la RN2, en direction de l'Est.



Alertés, les gendarmes ont interpellé le fourgon au niveau de La Mare. Ils n'ont pas eu trop de mal, il ne roulait pas très vite. Ce qui a également pu éviter le moindre incident sur la route.



Son conducteur était sous l'emprise de l'alcool, avec 2,22g/L de sang. Il a été placé en garde à vue pour conduite en état d'ivresse, après un détour par la cellule de dégrisement.



Son passager, avec qui il était soi-disant à la recherche de pizzas, était également alcoolisé, avec un taux d'environ 1,8g. Ce dernier était allongé à l'arrière du fourgon, porte ouverte... très certainement pour cuver l'alcool ingurgité.



Selon le Quotidien, il serait également impliqué dans un trafic de fausses plaques d'immatriculation. Il devrait être convoqué plus tard.