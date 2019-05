Ste-Marie: Un lycéen planifie de violer et tuer sa camarade

Le 21/05/2019 | Par N.P | Lu 4469

Le sinistre projet décrit par la presse écrite ce mardi fait froid dans le dos. Vendredi dernier, alors qu’ils devaient réviser ensemble à la médiathèque de Ste-Marie, un lycéen de 18 ans a entrainé une de ses camarades de classe dans un hangar désaffecté. Le jeune homme a tout prévu. Il la frappe à coups de barre de fer pour tenter de l’assommer dans le but de la violer par la suite et la tuer avec un couteau. Tout le matériel est déjà sur place. Mais sa victime de 17 ans se débat, parvient à lui faire entendre raison et s’enfuit au moment où son agresseur retourne chez lui pour chercher de quoi nettoyer les traces de sang, détaille le JIR.



L’ élève de Terminale S a été interpellé à son domicile à Ste-Suzanne et placé en garde à vue ce week-end. Face aux militaires, il a tout avoué de son plan, relatait le Quotidien dans ses colonnes. Inconnu de la justice jusqu’à présent, le jeune homme présente un profil psychologique très particulier.



Il devrait être présenté ce mardi matin devant la justice pour être mis en examen des faits de tentatives de viol et d’assassinat.