Ste-Marie: Une famille avec 5 enfants perd tout dans un incendie

Le 23/03/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 3351

Dans la journée de dimanche, un terrible incendie a entièrement dévasté une maison à Sainte-Marie, dans le quartier Beauséjour. Un couple et ses 5 enfants (1, 4, 5, 6 et 9 ans) ont tout perdu dans ce dramatique accident. Le feu s'est déclaré par un court circuit électrique venant de la chambre d'un des enfants.



C'est l'aîné des garçons de la famille qui a pu prévenir les parents du début du sinistre. Le jeune garçon a alors fait sortir les plus grands de ses frères et soeurs. Le père, qui a immédiatement évacué le plus petit, a été brûlé au 1 er degré. Pris en charge par les secours, il est actuellement au CHU.