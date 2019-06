Ste-Rose: 6 hommes interpellés avec 140 kg de zamal

Le 01/06/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 443

Une importante opération a été menée dans la nuit de vendredi à samedi, à l'Anse des Cascades, à Sainte-Rose.



Les gendarmes, accompagnés du GIGN et d'un hélicoptère du PGHM, ont interpellé 6 hommes en possession de 140 kg de zamal, comme le déclare nos confrères du JIR.



La drogue se trouvait dans une dizaine de sacs, et devait être envoyée à l'île Maurice. Le bateau qui devait faire le transfert vers l'île soeur a pris la fuite et est recherché.



Les six personnes, quant à elles, des Réunionnais et des Mauriciens, ont été placées en garde à vue. L'enquête est en cours.