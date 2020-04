Ste-Rose: Le bureau de poste exceptionnellement ouvert la semaine prochaine

Le 01/04/2020 | Par Nicolas Payet

Bonne nouvelle pour les habitants de Sainte-Rose. Le bureau de poste de la commune, actuellement fermé, sera exceptionnellement ouvert la semaine prochaine, avec quelques restrictions.



La mairie indique que le bureau sera ouvert les lundi 6, mardi 7 et vendredi 10 avril de 8 à 12h. Seules les opérations suivantes pourront être réalisées au guichet : retraits liquides, versements et paiements des factures EDF. En revanche, aucun mandat virement ne sera possible.



L'accès au bureau de poste doit se faire dans le respect des gestes barrières rappelle la municipalité: "Joué pa ek corona !"