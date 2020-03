Ste-Suzanne: Alamélou dénonce les pratiques du maire sortant concernant la situation des agents communaux

Le 13/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 134

À deux jours du premier tour des élections municipales, le climat se tend quelque peu à Sainte-Suzanne. À l'occasion d'un point presse donné ce jeudi, Daniel Alamélou a accusé le maire sortant Maurice Gironcel de faire pression sur les agents communaux concernant le fonctionnement des services de la mairie et sa réorganisation. Plus grave, il a également pointé l'embauche par Maurice Gironcel, en sa qualité de président de la Caisse des écoles, d'une quinzaine d'emplois fin février-début mars "à la veille des élections". "Nous nous posons des questions sur la légalité des ces contrats et l’utilisation une fois de plus par le Maire sortant des moyens de la commune pour ces élections municipales de mars 2020". Son communiqué à retrouver ci dessous: