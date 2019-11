4. Grangaga le 20/11/2019 15:08



Y fo mètt' in .....sanss'-unik'.......

Ke domounn' y vé ou pa.......

Sé la vi zot' famy èk' zot' bann' mar'may y dépan.....

Zot y montt' parr' in vilaz' é y déssann' parr' l'ott' an toutt' sékirité........

Deu-trwa ralantissèrr' y fé pa d'mal' non pli, o poss' de la kominn'......

Anfin.....donn' bann' zènn' zan là in travay'......

Atann' pa ryink' pér'yiodd' élèk'toral'......

Pars'ké, si nana ..."l'éfé", zamal' y mank' tèrr' là........

A bon antandèrr'.........