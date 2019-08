Ste-Suzanne : Elle sort nue dans la rue, demandant un enfant de Dieu

Le 18/08/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 3302

Ses parents n’ont pas compris ce qui se passait. Après avoir passé une soirée au calme avec ses parents, la femme de 30 ans est montée dans sa chambre. Après plusieurs heures de musique et de chants, le couple s’introduit dans la chambre et retrouve sa fille nue, à demander un enfant de Dieu, selon la presse écrite.



La trentenaire sort alors de la maison en courant, toujours nue, déclarant être la fille de Dieu et exigeant un enfant de Lui. Les pompiers et gendarmes se rendent alors sur place. C’est un proche qui réussira finalement à lui faire entendre raison.



Une enquête a été ouverte. Aucune trace d’alcool ni de stupéfiants n’a été retrouvée dans sa chambre. De nombreux objets religieux ont été retrouvés, néanmoins et il s'avère qu'elle a également effectué un stage dans une structure religieuse en métropole.