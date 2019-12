Ste-Suzanne: Un important accident sur la 4 voies

Un important accident a eu lieu ce matin très tôt en cette journée de Noël, sur la quatre voies sens Nord-Est, au niveau de la pente Bel Air à Sainte-Suzanne.



Les gendarmes et au moins trois camions de pompiers et deux du SMUR ont été dépêchés sur place. Nous n'avons, pour l'heure, pas plus d'informations si des blessés sont à déplorer.



La voie de droite a été neutralisée par la DRR. Veillez à votre vitesse, d'autant plus qu'avec les fortes précipitations, la chaussée est glissante.