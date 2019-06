Ste-Suzanne: Un scootériste perd la vie fauché par un 4x4

Le 22/06/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 1183

Ce vendredi soir, aux alentours de 20 heures, un accident mortel s'est produite entre un 4x4 et un scooter au centre-ville de Sainte-Suzanne.



Venant du Nord, la conductrice du véhicule s'apprêtait à couper l'avenue principale Pierre Mendès-France, pour se rendre dans une petite rue perpendiculaire. Or elle n'a pas vu le scootériste, qui lui arrivait du Bocage. La collision a été d'un choc très impressionnant



Les secours ont rapidement été dépêchés sur place. A leur arrivée, le scootériste était en arrêt cardio-respiratoire. Après plus d'une demi-heure de massage cardiaque, ils n'ont pas réussi à le réanimer. Ils déclarent alors le scootériste le décès du scootériste. Il s'agit d'un Sainte-Marien, d'une trentaine d'année, père de trois enfants.



La conductrice de 49 ans est, quant à elle, passée au crible d'un test de dépistage d'alcoolémie, qui s'est avéré négatif. Une enquête a cependant été ouverte afin de déterminer les causes exactes de cet accident mortel.