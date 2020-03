Stéphane Fouassin réélu à Salazie

Le 15/03/2020 | Par Ludovic Grondin | Lu 704

Stéphane Fouassin ne déroge pas à la règle. Après avoir remporté toutes ses élections municipales dès le 1er tour depuis 2001, le voici de nouveau élu pour un quatrième mandat.



Le médecin généraliste obtient 2644 des voix et n'a pas eu de mal à se départir de ses deux seuls concurrents : le sans étiquette Eric Eclapier (1082 voix). Giovanni Deletre du parti Croire et Oser (163).



Stéphane Faoussin avait été élu dès le 1er tour en 2014 avec 63,42% contre 30,27% pour Jean Leu Elnivent. En 2008, il avait obtenu quasiment le même résultat (63,19%) contre Hilaire Maillot (29,29%).



Six ans plus tôt, enfin, le tout nouvel homme politique avait séduit les habitants du cirque en raflant 73,09 % des suffrages le soir du premier tour. Ces municipales de 2020 n'auront été encore une fois qu'une formalité pour l'édile de Salazie.