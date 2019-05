Stop aux makots ! Opération "Ville propre" avec la CIVIS

Le 07/05/2019 | Par CIVIS | Lu 332

Intervention du mardi 30 avril 2019

Intervention sur site dès 07h30 le mardi 30 avril 2019,

Moyens techniques :

La CIVIS a mis en œuvre, ces dernières années, sur son territoire, différentes politiques de gestion des déchets. L’objectif étant d’améliorer « la propreté » des villes et le cadre de vie des administrés, tout en maitrisant les coûts. Ces politiques ont vocation à changer les mentalités et les habitudes et s’inscrivent dans le temps.C’est ainsi que :A ce titre, pas moins de 984 Procès-Verbaux électroniques ont pu être établis entre février 2017 et mars 2019 !Cependant, s’il y a eu des améliorations, la problématique des « dépôts sauvages » demeure un sujet préoccupant sur notre territoire et en particulier sur la commune de Saint-Pierre. Il est donc proposé, la mise en place d’un dispositif « pilote » concerté pour l’amélioration de cette problématique.Les principaux acteurs du dispositif concerté et leurs compétences sont :Le dispositif est le suivant :Localisation : Secteur de la Ligne des Bambous, au droit du dépôt sauvage récurent angle des chemins Ancienne RN3 et la rue Raymond Bègue (Cité Beauregard).1 / PM et BIE en action pour la recherche des infractions + service communication,2 / Intervention SEMRRE et/ou MAIRIE pour éradiquer le dépôt,3 / Intervention des agents de la Mairie pour le nettoyage de finition et la préparation des fosses de plantations,4 / Intervention des agents de la CIVIS pour les opérations de plantations et de paillage,5 / Intervention des services de la régie route de la ville pour l’arrosage de ce lieu à raison d’une fois par semaine.Mairie :3 camions de terre avec amendement (compost)CIVIS :2 à 3 camions de broyage pour les travaux de finitions (paillage),Mise en plantation de 60 plantes.