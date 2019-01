Strasbourg : Deux jeunes hommes ont eu les doigts arrachés par des feux d'artifices

Le 01/01/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 156

Deux jeunes hommes, un adolescent de 15 ans et un adulte de 20 ans, ont eu deux doigts amputés - le pouce et l’index dans un cas, l’annulaire et l’auriculaire pour le second- à la suite de l'explosion prématurée de feux d'artifices à Strasbourg.

Dans les deux cas, leses pétards n'ont pas été achetés dans un commerce. L’un provenait de Pologne et avait été acheté à un vendeur à la sauvette, tandis que le second avait été fabriqué artisanalement.



Plusieurs autres personnes, âgées de 5 ans à 32 ans, souffrent de brûlures, de plaies aux mains, au visage ou au tronc, et de surdité temporaire et ont du être hospitalisées.