Stupéfiants : Il pense échapper à un contrôle de police en se garant juste devant eux

Le 26/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 3773

Mardi, en fin d'après-midi, les policiers du SIAAP relevant de la Délégation Départementale de la Sécurité Routière ont de nouveau réalisé plusieurs contrôles routiers dans l'île. Des opérations réalisées dans le cadre des opérations concertées avec l'EDSR de la Gendarmerie Nationale.



Dans le chef-lieu, les effectifs du Groupe de Sécurité Routière, d'une Section d'Intervention et des motocyclistes ont investi le quartier du Butor. Au total, 35 contraventions ont été relevées en deux heures, dont 5 irrespects d'un feu rouge, 4 conduites avec un téléphone en main, 5 circulations sur voies de bus.



Parmi les contrôles, un individu porteur d'un bracelet électronique récemment élargi s'avérait faire l'objet d'une fiche de recherche. Deux conducteurs circulaient sans assurance. L'un conduisant en plus sans permis était présenté au Commissariat de Police. Deux conduites sous emprise de l'alcool étaient constatées, indique la DDSP.



Le chauffeur d'une camionnette dépisté positif éprouvait quelques difficultés à procéder aux vérifications au moyen de l'éthylomètre. Ramené au service, il trouvait un second souffle et son alcoolémie était mesurée à 0,57 mg/l d'air expiré. Son véhicule était immobilisé et son permis retiré. Un homme d'une trentaine d'années apercevant le contrôle se garait précipitamment juste devant les policiers. Le dépistage stupéfiants réagissait positivement. La encore, le véhicule était immobilisé et son permis retiré.



À Saint-Pierre, un binôme de la Formation Motocycliste relevait onze contraventions (non respect de distance de sécurité, pneu dépourvu de sculptures...).