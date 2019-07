Suicide d'un policier, le quatrième en une semaine

Le 27/07/2019 | Par N.P

Un policier s’est suicidé mercredi dans l’armurerie de la PJ de Cergy dans le Val d’Oise. 25 ans de service, 55 ans, père de famille, il a dirigé le groupe de répression du grand banditisme, indique la presse nationale. Il s’agit du 4e suicide de policier en l’espace d’une semaine dans l’Hexagone, a comptabilisé Le Figaro.



Ainsi un membre des forces de l’ordre se donne la mort tous les 5 jours. Un chiffre qui témoigne d’un véritable malaise. Différents syndicats tirent une nouvelle fois la sonnette d’alarme. Un rapport du Sénat datant de l’année dernière soulevait déjà "un taux de suicide plus élevé que la moyenne nationale" chez les policiers. En 2018, 35 policiers et 33 gendarmes se sont suicidés, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.



Les représentants des syndicats ont remis jeudi au ministre de l’Intérieur un livre blanc de 50 propositions pour l’amélioration des conditions de travail et la prévention contre le suicide.