Suicide du PCR

Le 18/03/2020 | Par Jean | Lu 188

Un secrétaire général qui fait 3% dans une ville réputée rouge, 5% dans son association avec une liste qui a fait l’édito des journaux, battu au Port, en ballotage à Sainte Suzanne, voilà où en est le PCR .



C’est un parti qui est réduit, suite à la perte de repères, manque d’objectifs, oublis des luttes des anciens de ses actuels « dirigeants » , à ne plus représenter qu’une machine à faire perdre et ils s’en réjouissent. A se demander à quel point ils ne sont pas heureux de la disparition du « timonier » pour enfin pouvoir faire leurs conneries. Ils sont jusqu’à l’heure, orphelins d’idées, orphelins de réactions, à part faire perdre et applaudir comme le font les aigris de la section PCR de Saint André .



Le Pésident du PCR a-t-il entendu l’appel de Virapoullé, demandant aux listes ayant fait 5% de le rejoindre. Ce serait super rigolo de voir les « cadors » PCR de Saint André : Gauvin, The Seng, Dennemont,Ciret, rejoindre la liste Virapoullé et le plus comique serait de voir le Président du PCR : Elie Hoareau, venir bénir cette alliance, comme il l’a fait pour Settama. Mais ils ne sont plus à une aberration près, pourquoi pas ? Les bouquets de commémorations seraient achetés par JMV après.



Bon le PCR s’est fait hara-kiry. Paix à son âme