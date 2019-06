Suppression de CIO: Les psychologues de l’Education Nationale en grève à compter de demain

Le 17/06/2019 | Par N.P | Lu 405

Après les enseignants, c’est au tour des psychologues de l’Education Nationale ( PSYEN) qui exercent dans les Centres d’Information et d’Orientation (CIO) de se mettre en grève à l’appel d’une intersyndicale nationale.Sur les 5 CIO et deux antennes actuellement ouverts sur le département, seuls un ou deux CIO pourraient être maintenus.En avril 2018, le ministre de l’Education Nationale avait annoncé à l’occasion de la loi "pour la liberté de choisir son avenir professionnel" et du transfert d’une partie des missions d’orientation aux Régions, la fermeture de 400 CIO sur l’ensemble du territoire national, rappelle le collectif PSYEN de La Réunion.Aujourd’hui, les PYSEN attendent toujours les conclusions du "rapport Charvet" qui précise notamment le contenu de la "carte cible" des CIO. Des transferts et un manque de communication "inacceptables", pour le collectif. En mai dernier, un mouvement de grève avait déjà eu lieu pour dénoncer "la fin d'un service public et la hausse des inégalités". Alors que la période est également marquée par des échéances en matière d'orientation, l’inquiétude des familles et des élèves s’accompagnent de celle des personnels spécialisés dans l’orientation scolaire et professionnelle. "Nous ne sommes évidemment pas dupes et nous sommes persuadés qu’à la Réunion comme dans le reste de la France, les services du Rectorat travaillent depuis plusieurs mois sur cette fameuse 'carte cible' pour alimenter le projet ministériel".Le collectif souhaite également alerter sur une évolution des missions de conseil aux côtés des élèves, familles ou encore jeunes en recherche de projet, "vers un rôle de service après vente des projets ministériels au service d’une institution scolaire toujours plus sélective et de moins en moins émancipatrice".Une assemblée générale se tiendra mardi 18 juin au Jardin de l’Etat à St-Denis. "Nous resterons mobilisés demain, pendant les vacances, puisque les CIO sont ouverts sur une partie des congés, comme à la rentrée d’août".