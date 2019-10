Suspicion de bourrage d'urne à St-Pierre: Une information judiciaire ouverte

Le 04/10/2019 | Par A.D-R.L | Lu 480

Le parquet de Saint-Pierre fait le point ce vendredi matin sur la suspicion de bourrage d'urne dans un bureau de vote de Saint-Pierre lors des élections européennes.



Après l'ouverture d'une enquête préliminaire confiée à la brigade de sureté départementale de Saint-Pierre pour des faits de modification des résultats d’un scrutin par acte frauduleux dans un bureau de vote de Saint-Pierre, trois personnes ont été placées en garde à vue, deux le 2 octobre et une le 3 octobre 2019.



Suite aux investigations diligentées ces derniers mois, une "information judiciaire a été ouverte ce jour pour les faits de modification des résultats d’un scrutin par acte frauduleux dans un bureau de vote par fonctionnaire, délit prévu par l’article L113 alinéa 2 du code électoral, et punissable d’une amende de 30 000€ et de 2 ans d’emprisonnement", rappelle la procureure de la République de Saint-Pierre, Caroline Calbo.



La 3ème garde à vue a finalement été levée ce matin, les confrontations n’ayant pas établi la participation active de cette personne aux fraudes.



Dès la fin des 2 autres gardes à vue, les mis en cause seront présentés aux juges d’instruction.



Pour rappel, c'est le journal Mediapart qui a révélé mardi dernier une affaire de fraude électorale supposée dans la capitale du sud, bastion du patron de LR à La Réunion Michel Fontaine, durant les élections européennes du 26 mai 2019.