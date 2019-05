Suspicion de pédophilie au Tampon : Deux personnes interpellées

Le 23/05/2019 | Par N.P | Lu 1741

Deux hommes font l'objet d'une enquête de justice pour pédophilie. Ils sont tombés dans le piège tendu par un traqueur de pédophiles.Les deux hommes habitant le sud de l’île ont dialogué avec une adolescente pendant quelques jours sans s’apercevoir qu’il s’agissait d’une adolescente fictive.Tombés dans le panneau, les deux hommes ont fait plus que dialoguer avec ce faux profil d’adolescente qui sert d’appât à pédophiles.Derrière la page de l’adolescente se trouve en réalité un adulte : un traqueur de pédophiles comme Steven nous l’expliquait l’an dernier Au mois de mars, son piège fonctionne. Deux adultes, un certain Franco C. et Jimmy N., visiblement amis dans la vie, surfent sur le même mur Facebook de l’adolescente fictive et ne tardent pas à lui faire des propositions indécentes et à montrer leur sexe. Le délit déjà condamnable à ce stade aurait pu s’arrêter là mais c’était sans compter sur la détermination de Franco, celui qui essaiera même de conclure les discutions virtuelles par un vrai rendez-vous.Cette fois, à la manière de ce que font des associations engagées dans la traque des pédophiles dans le monde, le piège est tendu au Tampon il y a quelques jours (le Journal de l’ile de lundi dernier).Franco C. pense y retrouver l’adolescente avec laquelle il avait tchaté sur le net mais c’est Steven, le traqueur, qui viendra à sa rencontre.Interpellé après avoir répondu à ce faux rendez-vous, le pédophile présumé a été placé en garde à vue par les gendarmes, suivi peu après par le deuxième compère qui avait lui aussi photographié et montré ses parties intimes à l’adolescente fictive sur Facebook. Cette deuxième personne est bien connue pour son implication dans le milieu du handicap, étant elle même atteinte d’une grave maladie.Après leurs auditions, il reviendra au parquet de Saint-Pierre de donner suite ou pas à cette affaire.