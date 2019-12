Depuis quelques jours, les signalements de tentatives d'enlèvement de mineurs devant des collèges se multiplient. Face à cette situation, la gendarmerie indique avoir intensifié son action.Parmi les mesures mises en place : la surveillance accrue sur les abords des collèges "afin de prévenir tout nouveau fait", la prise de contact avec les chefs d'établissements, ainsi que des échanges avec les jeunes pour les rassurer.Toujours dans une démarche de prévention, la gendarmerie rappelle quelques gestes réflexes, notamment de "rester vigilant et ne pas suivre des inconnus", "rester en groupe sur le chemin entre le domicile et l'école" et "composer le 17 en cas de problème".Si elles appellent aussi à "signaler toute attitude étrange, et relever les plaques d'immatriculations de véhicules suspects", les forces de l'ordre tiennent à rappeler que dans ce climat particulier, "il faut néanmoins raisonner et faire preuve de discernement avant de donner l'alerte pour permettre à la gendarmerie d'être efficace".Un vent de psychose souffle en effet sur La Réunion. Pour rappel, le 30 novembre dernier, un homme a été passé à tabac à Saint-Louis au seul motif qu'il stationnait au volant un fourgon blanc, proximité de la Poste, alors qu'il attendait une amie qui suivait un cours de danse à proximité. À La Possession, un conducteur pris à partie par les habitants a dû être exfiltré par les gendarmes.