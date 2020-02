Sylvie Agathe : "Saint Louis et la Rivière ont besoin d’un souffle nouveau"

Le 19/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 220

Les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 approchent et les prétendants au fauteuil de maire forment leurs rangs. Zinfos 974 donne la parole aux candidats. À 54 ans, Sylvie Agathe se lance pour la 2e fois dans la course aux municipales à Saint-Louis, après une première candidature en 2014. Infirmière libérale depuis plus de 10 ans, elle se présente sans étiquette. Son slogan : "Plus forts ensemble Saint-Louis et la Rivière"

"Saint Louis et la Rivière ont besoin d’un souffle nouveau ; c’est pourquoi je me présente, pour être avec la population ce souffle nouveau…. J’ai conscience que le contexte économique actuel est difficile ; et c’est pour cela, que je viens proposer aux Saint-Louisiens et aux Rivièrois, une alternative afin que la population puisse retrouver confiance en la politique et foi en l’avenir.



Je me présente sans étiquette politique et ma liste sera composée de citoyens et de citoyennes hétéroclites, voulant donner une nouvelle image et une nouvelle espérance à Saint*Louis et à la Rivière.



Depuis plusieurs années, des mauvais choix de politique nous ont privés du rayonnement que notre commune est en droit d’attendre. Saint-Louis et la Rivière ont le potentiel nécessaire pour offrir aux administrés une qualité de vie supérieure à ce qu’ils connaissent aujourd’hui.



C’est pourquoi je me propose avec les Saint-Louisiens et les Rivièrois, à mettre en place une politique différente, une politique plus humaine basée sur le respect, la confiance et la transparence.



Aujourd’hui en politique, l’homme a confondu son rôle de serviteur pour devenir le maître ; or quand le maître prend un intendant, c’est pour l’aider à gérer ses biens et non pour devenir le maître de ses biens. Le peuple vote pour élire un gestionnaire, mais ne vote pas pour qu’un homme devienne maître des biens de la communauté.



Alors, moi Sylvie Agathe, je m’engage à prendre conseil auprès de la population afin de lui apporter le soutien dont elle aura besoin au quotidien, à faire de Saint-Louis et de la Rivière une ville ou l’entre-aide, la solidarité et le vivre ensemble ne soit pas que de vains mots, à être le Maire de toute la population et non le Maire d’un parti.



À la date d’aujourd’hui, je ne peux faire aucune promesse, car je suis une citoyenne, candidate aux municipales, mais si la population de Saint Louis et de la Rivière nous font confiance ma liste et moi en 2020, la première action que nous ferons sera de demander un audite de la situation financière, matérielle et du personnel de la commune. Et c’est seulement ensuite que nous pourrons mettre en place le programme établi en amont avec la population.



Je sais que la population souffre, car cette souffrance je la vis au quotidien de par ma profession. Je l’entends et je la respecte, car elle est légitime.



Saint-Louisiens et Rivièrois , soyons acteurs de nos quartiers, soyons acteur de notre vie et arrêtons d’avoir peur, car nous serons plus forts ensemble Saint-Louis la Rivière !"



Mme Sylvie AGATHE