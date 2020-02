Synergie Pei : Les déchets des uns font le bonheur des autres

Le 20/02/2020 | Par Soe Hitchon | Lu 258

Au lieu de jeter, il est parfois possible de donner, voir même d’échanger. C’est une nouvelle habitude que l’association Initiatives OI essaye d’instaurer dans les entreprises réunionnaises. L’objectif : réduire la production de déchets en les revalorisant. Un des derniers exemples en date : le marc de café d’un torréfacteur qui sert de compost à d’autres entreprises. "Cette année nous comptons rencontrer une quarantaine d’entreprises et en sensibiliser une cinquantaine", affirme Franck Da Silva, président d’Initiatives OI.L’année dernière, dans les communes du TCO, les entreprises participant à cette économie circulaire ont permis la revalorisation de 250 tonnes de déchets. Cette année, c’est au tour des communes du sud. "Nous aimerions bien sûr revaloriser plus de 250 tonnes et le territoire est plus grand donc c’est surement possible".Ce projet testé dans l’Ouest et reconduit cette année dans le Sud s’appelle "Synergie Péi". C’est dans le cadre d’un appel à projets de la DEAL (Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement) et EDF que celui d’Initiative OI a été retenu, ainsi que 27 autres.Concrètement, les entreprises sont encouragées à rencontrer l’équipe de Synergie Péi, à subir un audit et à participer à des "ateliers de maillage". Ces ateliers servent de lieu de rencontre et d’échanges entre entreprise pour analyser leurs matières, leurs volumes, et voir qui pourrait les utiliser par la suite. Le prochain atelier se tiendra d’ailleurs le 18 mars.Les citoyens peuvent aussi participer à ce projet en se rendant aux "brocantes aux matériaux". Tout ce qui n’a pas été échangé entre entreprises s’y trouve et les particuliers peuvent les acheter à très petits prix. "Carrelage, tuyauterie, lavabos… On y trouve de tout. Plus de 2000 personnes sont venues à la première brocante et elles sont reparties avec 11 tonnes", affirme Franck Da Silva. La prochaine devrait se tenir fin mai. Tout est donc recyclable à priori. Certains déchets nécessitent néanmoins plus de recherche à cause de la réglementation et des particularités qu’ils présentent. Un exemple : les batteries de voiture.Synergie Péi est moyen économique pour les entreprises qui souhaitent faire leur part pour l’environnement. Pour contacter l’association, rendez-vous sur leur site