Syrie : 800 proches de djihadistes s'échappent d'un camp de déplacés

Le 13/10/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 264

Alors que la Turquie poursuit son offensive contre les Kurdes dans le nord de la Syrie, l’administration kurde affirme que près de 800 femmes et enfants de djihadistes de l’Etat Islamique se sont échappé de leur camp de déplacés, indique France-Info.



Depuis le début de l’offensive turque il y a 5 jours, 14 civils ont été tués dans les combats selon l’Observatoire Syrien des droits de l’homme. Les Kurdes, qui ont combattu l’Etat Islamique en Syrie, détiennent plusieurs milliers de djihadistes et leurs familles.



Ils réclament désormais une intervention de l’ONU et de la coalition internationale pour éviter une catastrophe dont les conséquences pourraient s’étendre bien au-delà des frontières de la Syrie.