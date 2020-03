TAAF : Le Nivôse évacue un malade

Le 07/03/2020 | Par Gaëtan Dumuids | Lu 477

La frégate qui rentrait à La Réunion a dû faire demi-tour pour secourir un malade sur l’archipel de Crozet.





Tomber malade dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) et une question de vie ou de mort où chaque minute compte. C’est donc un miracle que le général Yves Métayer, commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien, et ses hommes ont réalisé.



Le 23 février dernier, les FAZSOI sont sollicités par Evelyne Decorps, préfète et administratice supérieure des TAAF. Le Nivôse, s’est alors dérouté afin de porter secours à un agent de district de l’archipel de Crozet. En effet, la base Alfred-Faure, située au-delà des 40es rugissant, ne se prête pas à des soins durables. Le médecin de la base a donc décidé de son évacuation.



Heureusement, le navire, qui entamait son retour à La Réunion, a été ravitaillé en carburant peu de temps avant. L’opération d’urgence s’est donc bien déroulée, parfaitement aidée par une météo clémente. Au final, il aura fallu moins de 7 jours après la demande d’évacuation pour que le patient atterrisse dans l’île. Un exploit au-delà de toutes les espérances.