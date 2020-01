TAAF : Les superbes images de l'Astrolabe de retour en Terre Adélie

Le 21/01/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 551

C’est sur le twitter officiel des Terres Australes et Antarctiques Françaises que ces superbes clichés ont été publiés lundi après-midi.



On peut y voir l'Astrolabe, ce navire brise-glace basé à La Réunion, effectuant des opérations de logistique sous les regards curieux des manchot Adélie.