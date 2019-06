TAKAMAKA fête ses 50 ans

Le 26/06/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 96

Le programme des 29 et 30 juin 2019



LE DEROULÉ DU WEEK-END

Cet anniversaire sera l’occasion de célébrer chaleureusement une partie de notre histoire électrique réunionnaise à travers cet ouvrage emblématique du territoire.Venez fêter les 50 ans de l’usine hydroélectrique EDF de Takamaka en famille le week-end du 29 et 30 juin 2019.De nombreuses animations vous sont proposées avec nos partenaires.Venez nombreux découvrir sur l’aire de pique-nique de Takamaka, le village nature avec ses animations : cinéma, marché péi, stands de nos partenaires, jeux, restauration et plein d’autres surprises. Puis accédez au point de vue (les deux sites sont uniquement accessible en navette), pour découvrir diverses activités sur l’univers hydraulique et la biodiversité de la vallée de Takamaka :exposition photos, démonstration de drones, maquettes, randonnées avec l’Office du Tourisme.Inscription indispensable sur https://takamaka50ans-edf.re places limitées.Pour toute information, vous pouvez contacter le service communication EDFuniquement sur takamaka50ans-reunion@edf.fr ou au 06.93.93.22.62 (heures ouvrables).Page facebook EDF : facebook.com/EDF.Reunion Le samedi 29 juin de 10H à 19H et le dimanche 30 juin de 8H à 17HAu programme chaque jour :Lieu de vie familial des techniciens, jusqu’en 1985.Il a été reconverti en vaste aire de jeux et de pique-nique, très prisée des Réunionnais le week-end, spécialement aménagé.Le village nature : Aire de pique-nique (PK12), ancien lieu de vie des agents EDF jusqu’en 1985.Stands avec animation de nos partenaires : Office du Tourisme de l’Est, Sciences Réunion, Mairie de Saint Benoit, Office National de l’eau, SEOR, CIREST, Fédération de la Pêche …Artisans et leurs produits « Péi » avec des produits labellisés 50 ans de TakamakaRestauration avec vente de plats créoles - barquettes biodégradablesCinéma pour découvrir les secrets de la centrale hydroélectrique et permettre la visite de l’usine à travers 3 films dont un inédit et immersifAnimations enfants, photos souvenirs et plein d’autres surprisesUn nouveau belvédère permettra de découvrir la vallée de Takamaka.Une plaque commémorative sera inaugurée le samedi matin en mémoire des femmes et des hommes de Takamaka ainsi qu’une table d’orientation.Découverte de la plateforme et du nouveau belvédèreExposition de photos sur l’usine hydraulique Takamaka d’hier à aujourd’huiNouveau promontoire offert par EDF aux réunionnais pour remercier les femmes et les hommes qui ont travaillé sur le site et les générations futuresDrones EDF pour découvrir la vallée comme vous ne l’avez jamais vue !Randonnées encadrées et gérées par l’OTI Est : sur le Barrage Gingembre et sur Bras Patience (inscription obligatoire).Nos agents EDF hydrauliciens seront présents pour échanger avec vous sur la spécificité de leur métier, leur environnement de travail et le fonctionnement des usines hydrauliques. Vous ne pouvez pas les rater ils sont en tenue EDFEchangez avec les agents du parc national et de l’ONF sur la biodiversité de la vallée de Takamaka.Une maquette géante présentant le fonctionnement d’une roue hydraulique pour la première fois à la RéunionVisite de la cabine du funiculaire, uniquement ouverte pour ce weed-end anniversaire : découvrez la vue plongeante de cette cabine mythique (pour des raisons de sécurité, l’usine ne sera pas accessible)RAPPEL : Un système de navettes sera mis en place entre le village nature EDF (aire de pique-nique de Takamaka) et le nouveau belvédère.Inscriptions indispensables sur http://takamaka50ans-edf.re