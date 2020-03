TCO : Collectes des déchets maintenues mais perturbées

Le 19/03/2020 | Par TCO | Lu 121

Usagers du territoire de la côte Ouest, malgré la situation sanitaire actuelle, tout est mis en œuvre pour maintenir la collecte des déchets.



Cependant, des perturbations sont devenues inévitables du fait de la baisse des effectifs chez nos prestataires de collecte.



Respectez bien cette consigne exceptionnelle et partagez-la autour de vous : si vos bacs (ordures ménagères et collecte sélective) n’ont pas pu être collectés au jour prévu à votre calendrier, laissez-les dehors jusqu’à nouvel ordre contraire.



Refermez bien le couvercle des bacs afin d’éviter les éventuelles nuisances olfactives et pollutions visuelles.



Nous comptons sur la compréhension et le civisme de tout un chacun.



Un rattrapage sera effectué dès que possible. Restez connectés pour vous tenir informés de l’évolution de la situation.



Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre patience.