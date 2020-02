TEC-Tec, l’outil innovant péi pour réduire son empreinte carbone

Le 19/02/2020 | Par Gaëtan Dumuids | Lu 548

Un outil de référence pour les professionnels du bâtiment a été mis au point dans l’île afin de réduire la consommation énergétique et de carbone lors de la construction.

"La Réunion ne rattrape pas la métropole, elle est en train de la dépasser!" Laurent Castaignède, ingénieur spécialiste de l’étude des impacts environnementaux, ne cache pas ses ambitions concernant l’expertise dans les constructions innovantes. TEC-Tec (Tropical Energie Carbone - Réduction) y sera sûrement pour quelque chose. Ce logiciel développé dans le cadre du PACTE (Programme d’Action pour la qualité de la Construction et la Transition Energétique) permet de comparer plusieurs systèmes constructifs, matériaux et équipements utilisés à La Réunion. En clair, les entreprises pourront connaître le bilan carbone de leurs chantiers grâce à un logiciel gratuit et libre d’accès.TEC-Tec est le fruit de 2 ans de travail pour les 5 acteurs qui ont contribué à sa création (AIA environnement, BCO2 Ingénierie, Leu Réunion, Imageen et l’Université de La Réunion). Avant, les professionnels du bâtiment pouvaient utiliser le Barème Carbone pour connaître le coût énergétique de leurs projets, mais celui-ci ne relève que 4 ou 5 points faibles. Avec TEC-Tec, c’est une vingtaine de points faibles qui peuvent être détectés. Des critères comme le déplacement domicile-travail des ouvriers, premier poste de dépense énergétique, ou encore les repas collectifs sont pris en compte pour le calcul.Cet outil a été réalisé spécifiquement pour les bâtiments du tertiaire à La Réunion. On y retrouve donc la réalité des besoins et des contraintes propres à notre département. Par exemple, le ciment est le premier poste matériel lors d’un chantier. Le bilan carbone de ce ciment à La Réunion est plus fort qu’en métropole, car venu d’Asie (fabrication et transport). Cette donnée fait donc partie du calcul.TEC-Tec est avant tout un symbole, celui de l’expertise réunionnaise dans le secteur du bâti tropical. François Garde, Professeur des Universités et directeur du département Construction Durable à l’Ecole d’Ingénieur ESIROI, l’affirme "La Réunion est à la pointe en matière de construction innovante". "Bientôt, ce sont les entrepreneurs du Sud de la France qui viendront chercher le savoir-faire réunionnais concernant les constructions d’été", confirme Laurent Castaignède.Ce logiciel sera présenté à ceux qui le souhaitent les 25 (St-Denis) et 26 (St-Pierre) février avant une journée de formation le 27, toujours à St-Pierre. Les inscriptions en ligne se font ici