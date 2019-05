Tabac chimique : "N’acceptez pas de cigarettes offertes par un inconnu"

Le 13/05/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 1524

Un jeune Saint-Pierrois de 29 ans est décédé ce week-end après avoir consommé du "tabac chimique", également appelé "chamane". Ce cannabis de synthèse est à l’origine d’admissions hebdomadaires au CHU de La Réunion. Si la majorité des patients ressortent de l’hôpital dans la journée, ces substances chimiques mal connues peuvent avoir de graves conséquences sur la santé des consommateurs, comme l’explique le docteur David Mété.

"Il existe plus de 200 molécules de cannabis de synthèse identifiées, certaines peuvent avoir un effet extrêmement intense, jusqu’à deux cents fois plus fort que le « zamal »" explique le Dr David Mété, chef du service addictologie au CHU de Bellepierre.



Ces effets très spectaculaires, sont à l’origine d’une à plusieurs hospitalisations chaque semaine à La Réunion. "Des effets tout à fait imprévisibles, qui sont pour l’heure encore mal connus", explique le spécialiste.



Si la grande majorité des patients pris en charge ressortent généralement de l’hôpital dans la journée, le cannabis synthétique peut parfois avoir de graves conséquences sur l’organisme : "On fait état de troubles cardiaques, de cas d’insuffisances rénales, de maladies pulmonaires, de troubles psychiatriques et même de crises d’épilepsie".



Mais le Dr Mété reste prudent autour de la mort d’un Saint-Pierrois ce week-end après avoir consommé de la "chimique" : "Il faut attendre les résultats de l’autopsie, l’identification de ces substances est très complexe, et on ne sait pas si la victime avait consommé d’autres substances ou s’il présentait déjà des problèmes de santé."