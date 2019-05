Tabac chimique: Pas de traces de blessures sur le corps de Doungo après l'autopsie

Le 14/05/2019 | Par NP | Lu 228

Les résultats de l'autopsie réalisée sur le corps de "Doungo", ce Saint-Pierrois décédé ce week-end suite à un malaise après avoir consommé du "chimique", "ne permettent pas de déterminer la cause exacte de sa mort" nous apprend Le Quotidien.Alors que des rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux affirmant que la victime aurait reçu des coups, l'autopsie effectuée a permis de balayer cette hypothèse.En revanche, on sait que la victime avait une santé particulièrement fragile, ce qui laisserait supposer que son décès aurait été causé par plusieurs facteurs.Parallèlement à cette autopsie, des analyses ont été faites sur le corps de Doungo et seront connues dans quelques jours.L'enquête pour homicide involontaire est toujours en cours.