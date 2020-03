Tampon: Des dizaines d’oiseaux retrouvés morts sur la route

Le 23/03/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 3797

Ils sont des dizaines, gisant le long de la nouvelle route Général de Gaulle à Trois Mares.





Les cadavres de ce qui semble être des béliers, ces jolis oiseaux jaunes aux nids si particuliers, ont été filmés par un internaute sorti promener son chien.Sa vidéo a été visionnée plus de 41.000 fois et partagée par plus de 2.500 internautes.Dans son post, l'internaute s'interroge sur les possibles effets de la 5G sur les oiseaux retrouvés morts. Si rien n'est confirmé pour le moment, d'autres facteurs comme le changement climatique ou encore les pesticides peuvent être à l'origine de ces décès.