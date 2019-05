Tampon : Le conseil municipal attribue un aide financière aux sinistrés des Comores

Le 29/05/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 234

Le Conseil municipal du Tampon s’est réuni hier, mardi 28 mai 2019. À l'ordre du jour, 27 affaires qui ont toutes été adoptées, parmi lesquelles une aide financière exceptionnelle aux sinistré du cyclone Kenneth aux Comores, l'installation de bornes numériques, et la création d'un centre administratif :