Tampon : Le violeur présumé identifié une décennie plus tard

Le 07/08/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 1801

C’est suite à une interpellation dans une affaire de violence entre voisins que l’ADN d’un homme de 29 ans révèle son implication dans deux enquêtes pour viol, ouvertes en 2008 et 2014. Si les affaires avaient été classées sans suite, l’homme reconnaît désormais les faits et a été mis en examen et placé en détention provisoire hier.



Comme le raconte la presse écrite, c’est dans les rues du Tampon que l’agresseur présumé s’en était pris à ses deux victimes. Après leur avoir porté plusieurs coups il leur aurait imposé plusieurs rapports sexuels. L’homme avait déjà été condamné pour agression sexuelle alors qu’il était adolescent.