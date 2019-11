Tampon: Perte de contrôle au 19e km

3. titi974 le 15/11/2019 11:26



ce matin 8h en descendant de la plaine des palmistes sur st Benoit un accident dans les rampes Pompiers gendarmes dépanneuse en remontant vers 9h30 en remontant à l ' entrée de la Plaine un second accident une voiture encastrée dans un fossé juste devant une habitation , quand sur cette route de plus en plus fréquentées on voit un nombre d 'illuminés croissant qui ne lèvent pas le pied malgré la pluie certains qui double sans une bonne visibilité pour se retrouver à coller au cul un camion qui montent lentement sans oublier les défauts d ' éclairage ils ne faut pas s 'étonner de voir partout sur l 'île quotidiennement des accidents les garagistes les carrossiers les assurances se frottent les mains devant tant d 'incompétences routières mais tellement lucratives pour eux.....