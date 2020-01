Tampon : Une enquête ouverte pour viol conjugal

Le 02/01/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 457

Un Tamponnais est soupçonné d’avoir violé sa compagne et d’être l’auteur de violences familiales. Une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Pierre avant-hier et l’homme a été placé sous contrôle judiciaire.



Il aurait également porté des coups sur sa victime et leurs enfants comme l’indique le Quotidien.