Taxis: Le kilomètre de course de jour passe la barre des 2€

Le 07/08/2019 | Par SI | Lu 1364

Depuis le 30 juillet dernier et la parution d'un arrêté préfectoral, les tarifs réglementés des taxis en 2019 à La Réunion ont connu une légère hausse . Une augmentation qui concerne aussi bien les courses de jour et de nuit (avec retour en charge à la station et retour à vide à la station) que la prise en charge du client.Chaque année, les tarifs des taxis sont réglementés et fixés par arrêté préfectoral dans chaque département. Ce tarif est maximal et non imposé. Ainsi, le tarif de la course est composé d'un prix maximum du kilomètre parcouru, avec des majorations possibles, et d'un prix maximum de prise en charge, avec éventuellement des suppléments, également encadrés. Le prix de la course doit être calculé selon la distance parcourue, ou le temps passé si la vitesse est moindre (on parle alors de "marche lente" *).Dorénavant, à La Réunion, la course de jour (le tarif C, avec retour vide à la station) vous reviendra à 2,02€ au kilomètre contre 1,96€ l'an dernier, soit une augmentation de 0,97%. La course de nuit (tarif D, avec retour vide à la station), elle, connaît la même hausse en pourcentage passant de 2,94€ du kilomètre à 3,02€.