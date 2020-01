Taxiteurs fraudeurs de la CGSS: Des plaintes déposées

Si les taxiteurs ont faits ceux qui est écrit, c'est que la prévoyance de la cgss n'est pas à la hauteur de ceux qui ont mis en place ce système. Et on m'a toujours dit que se sont les plus instruits qui font les plus grosses erreurs. Avec le système informatique et gps cela permet de contrôler tout déplacement. Quand on fait de l'incitation à la débauche tout peut arriver.

6. Lakol zak sosso le 20/01/2020



Sans vouloir généraliser, voilà un bon et beau métier qui peut rapporter gros sans tricher à priori, vu le niveau des prestations payées par la CGSS.



L'appât du gain pour certains, le manque de contrôleurs et de contrôles surement, les défaillances internes à la CGSS, ont laissé de l'espace à des malfaiteurs qui d'une certaine manière profitent de la misère des autres pour s'agglutiner, jusqu'à étouffement (ziska tan i atrap à zot si la kol, la bous plin). Pas honte ?



Une question qui vient à l'esprit : peut-on faire durer dans le temps ces pratiques abusives sans complicités au sein de la CGSS ? Je pense que non. Mais laissons l'enquête nous éclairer sur ces comportements et les responsabilités qui vont avec.



Plus largement, on peut se poser la question de savoir si tous ces déplacements sont réellement justifiés ou font l'objet de petits arrangements entre praticiens dans un système gagnant/gagnant ?



Qu'attend t-on pour faire intervenir certains de ces praticiens dans un rayon qui limiterait voir supprimerait les frais de déplacement ? beaucoup d'économies en jeu ! La marche à pied étant conseillée par les acteurs de la santé eux-mêmes ! 4 euros pour moins de cent mètres de distance entre deux patients ! de qui se moque t-on ?



Qu'attend t-on pour mettre en place un système préalable de validation des déplacements (hors urgence) ? Cela permettrait de faciliter les vérifications et autres contrôles sur pièces. Cela pourrait avoir éventuellement une incidence sur la création d'emplois et de nouvelles entreprises pour plus de proximité !



Qu'attend t-on pour mieux associer les usagers en leur demandant de co-signer les relevés d'intervention au quotidien au lieu de laisser les praticiens "seuls maîtres du jeu" dont certains (minoritaire…) n'hésitent pas à jouer d'arrogance ?



Il en est de même pour ceux qui trichent régulièrement sur la durée de leur intervention à domicile, qui ne présentent pas avec le matériel nécessaire profitant le plus souvent de la faiblesse des personnes âgées en particulier pour gagner de l'argent facile sur le dos des plus vulnérables. Pas honte !



Lorsqu'on apprend le niveau des revenus de ces entrepreneurs / praticiens, on comprend mieux qu'ils puissent se payer sans problème les voitures et autres motos ronflantes les plus chères du marché !



Les usagers ont droit à toute la vérité sur cette affaire et sur l'ouverture d'une enquête généralisée sur les prestations versées à tous les praticiens sans exception. Ce n'est qu'à ce prix que les usagers reprendront confiance dans leur système de santé.



Embauchez les jeunes diplômés pour contrôler ce système et payez-les en partie sur les sommes récoltées lors des contrôles, cela freinerait les ardeurs de certains qui pourrissent la vie d'honnêtes praticiens.