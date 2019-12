Téat Plein Air : Michel Admette et ses invités

Le 06/12/2019 | Par Département de La Réunion | Lu 62

C’est sans aucun doute le rendez-vous à ne pas rater en cette fin d’année 2019. Ce sera la dernière de ses grandes scènes. A 80 ans, Michel Admette fait ses adieux à son public.



Peut-être l’une des dernières occasions donc d’entendre le Prince du séga chanter son indémodable titre « la route en corniche », sans oublier tous ces succès qui savent si bien décrire et parfois se moquer gentiment de la vie Réunionnaise.



Michel Admette attachant, toujours fidèle à ses racines sera accompagné sur scène par les ambianceurs du groupe Manyan. A leurs côtés, on retrouvera des pointures comme Pierrette Ducap, Jean Marc Pounoussamy, Gaby Laï Kun, Françoise Guimbert ou encore jean-Pierre Boyer.



Un bel hommage en perspective et surtout in bon l’ambians bal la poussière sous les étoiles du Téat de Saint-Gilles.



« Nous sommes très heureux de finir la saison avec Michel Admette. Cela faisait un moment qu’on essayait de caler une date avec une scène qui lui était entièrement dédiée », précisent les Téat Départementaux.



En effet, Michel Admette s’est produit par deux fois au Teat Plein Air mais dans le cadre de concerts avec d’autres artistes. Cette fois-ci le Prince du séga sera la tête d’affiche et interprètera seul ou en duo les plus grands succès de son répertoire.



Pour Dany Ivara, le metteur en scène de ce spectacle « Michel Admette c’est un pilier et c’est normal pou le groupe Manyan d’accompagn' a li aujourd’hui pou met a li en l’air. C’est le ségatier du siècle qui fête ses 50 ans de carrière. C’est un exemple pou nou ». De multiples refrains à succès et surtout la plus connue de toute la route en corniche. Au début des années 60 alors que la route en corniche s’achève, Michel Admette a l’idée de lui dédier une chanson. Il écrit les paroles et la musique de son célèbre refrain « la route en corniche ».



Ce titre deviendra le succès du chanteur qui connaîtra alors une notoriété dans l’île mais également dans l’Océan Indien, à Maurice, Madagascar, aux Seychelles et même en métropole. Michel Admette, inspiré par Henri Madoré et Maxime Laope, impose son propre style. Son répertoire compte 250 chansons qui racontent La Réunion, la vie de tous les jours.



Michel Admette au Téat Plein Air : Samedi 7 décembre 2019



Crédit photo : Fabrice Boutin