Téléphérique : Le préfet prononce la DUP, la Cinor autorisée à exproprier si nécessaire

Le 31/12/2019 | Par Marine Abat | Lu 911

Ça avance pour le projet de téléphérique de la Cinor. Les acquisitions et travaux nécessaires au projet de création d’une ligne de transport collectif urbain par câble aérien entre les secteurs "Chaudron - Moufia - Bois de Nèfles" ont été déclarées d'utilité publique (DUP) par arrêté préfectoral en date du 30 décembre.



L'arrêté préfectoral de DUP prononce la cessibilité des parcelles concernées et établit des servitudes d’utilité publique de survol, de passage et d’implantation de dispositifs de faible ampleur indispensables à la sécurité, sur le territoire de la commune de Saint-Denis. En clair, "la CINOR est autorisée à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les immeubles indiqués sur le plan du projet et qui sont nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée", indique l'arrêté du préfet. Le représentant de l'Etat s'est notamment basé sur "les résultats de l'enquête publique et les conclusions favorables du commissaire enquêteur".



Plébiscité par la population à hauteur de 95 %, ce premier téléphérique urbain de l'outre-mer devrait être livré à la rentrée 2020. Cette première ligne s'étendra sur 2,7 km, divisée en 5 stations, pour environ 6000 voyageurs transportés par jour - sur le tronçon le plus chargé - avec un débit potentiel de 1000 voyageurs par heure. Coût de l'opération : 58 millions d’euros.