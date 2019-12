Téléthon 2019: Les pompiers réunionnais mobilisés

Le 07/12/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 164

Près de 400 personnels du SDIS 974, accompagnés d'une centaine de jeunes sapeurs-pompiers se sont mobilisés ce vendredi en l'honneur de la 33e édition du Téléthon. C'est la 23e fois que les pompiers de La Réunion contribuent à cette manifestation.



Comme chaque année, ils ont débuté ce vendredi matin un tour de l'île à pied, au départ de Bras-Panon. Après s'être arrêté dans les casernes de l'île, la trentaine d'athlètes devraient rejoindre celle de Bras-Panon vers 20 heures ce samedi. L'an dernier, le tour de l'île avait permis de récolter plus de 46 000 euros.



En amont, cette année, une caravane a également parcouru le cirque de Cilaos. Un calendrier a aussi été réalisé et l'argent récolté sera directement reversé au Téléthon. Des personnes en situation de handicap y sont mis en scène aux côtés des pompiers réunionnais.



La mobilisation continue encore ce weekend, également auprès du grand public, afin d'apporter un maximum de soutien aux personnes souffrant de maladies génétiques. En effet, les dons récoltés avec le Téléthon permettent aux personnes malades d'améliorer leur bien-être et leur insertion sociale.