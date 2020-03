Témoignage émouvant d'une aide-soignante : "Cela fait des jours que je vais travailler avec la boule au ventre"

Le 22/03/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 2373

Je suis une aide-soignante.Cela fait des jours que je vais travailler avec la boule au ventre, des jours que je me dis qu'il faut que je raconte tout cela à quelqu'un.Qu'ils nous prennent pour des cons, pour de la chair à canon ! Qu'on nous envoie au front non seulement sans protection, mais aussi sans aucune compassion !Le mot d'ordre est : Il faut la mériter cette blouse ! Mais on la mérite notre blouse, ça fait des années qu'on la mérite.Avant le Corona je rentrais parfois chez moi en pleurant, depuis le CoVid, je pars en pleurant, et je rentre en pleurant.Je ne reproche rien à personne, je sais qu'on a n'a pas le choix, mais c'est difficile d'aller travailler en sachant qu'on pourrait en mourir beaucoup plus facilement que les autres...Oui j'ai oublié de le préciser... Je suis soignante à risque... Je fais partie de cette fameuse liste de pathologie associées qui fait de moi une patiente/soignante à risque...D'ailleurs j'ai du littéralement me disputer avec ma hiérarchie pour avoir le droit de porter un masque comme me l'avait explicitement conseillé mon médecin... Mais bon... Il est rarement bon et bien vu d'aller contre des ordres... Quand bien même ta propre vie serait en danger...Bref, j'ai hésité, je me suis positionnée et j'ai menacé de poser un arrêt (car ils avaient oublié que faisant partie de la liste à risque, il me suffit d'aller sur le site Ameli et de me faire cet arrêt TOUTE SEULE) ! Quand tu menaces d'un arrêt, tout de suite ça s'adoucit...J'ai décidé d'aller au travail même en sachant que j'étais à risque, parce que j'estimais qu'on me donnerait automatiquement les moyens de me protéger... Quelle naïve !Je vais travailler avec la boule au ventre, avec le sentiment d'être une fouteuse de merde et c'est dur...Dans les regards de la hiérarchie, je sens que je fais quelque chose de mal... Si j'ose dire que je n'apprécie pas la réaction de ma hiérarchie face à mon besoin de porter un masque, on me regarde de haut et on me demande d'arrêter de stigmatiser... La culpabilité toujours... Ce 2eme prénom du soignant !Bref, j'en arrive donc à ce matin... Je reçois un appel de ma mère, en pleurs... Qui me dit qu'elle ne se sent pas bien. Je l'entends tousser comme un rat mort, elle me dit qu'elle fait de la fièvre, des diarrhées, courbatures, un mal de crâne insupportable... Elle me dit je suis sûre que quelque chose ne vas pas. Depuis quelques semaines le médecin lui avait diagnostiqué une laryngite... Dans ce temps là, le covid n'était pour tout le monde qu'une petite gripette...Pourtant, de jours en jours, ses symptômes ont empiré au point de correspondre en tout point à ce fameux Covid... Ma mère a été en contact avec une personne revenant de métropole et asymptomatique jusqu'à maintenant. Son médecin est le même médecin sur qui on a découvert le 1er cas de coronavirus sur Saint Denis...Je lui ai dit d'aller sur le site maladiecoronavirus mis en place par le Ministère de la Santé, qui permet à tous ceux qui pensent être contaminés d'effectuer un 1er test... Nous l'avons fait ensemble, résultats : vous êtes un cas possible de Covid 19, rapprochez vous au plus vite du 15 car j'oubliais... Ma mère fait aussi partie de la liste des patients à risque : HTA...Elle appelle le 15, et pour réponse elle obtient : « pour le moment restez bien confinée chez vous, continuez à prendre du Doliprane, rapprochez vous de votre médecin traitant (un dimanche), et si vous n'arrivez plus à respirer rappelez nous !Ma mère insiste, précise que moi, sa fille, j’ai été en contact avec elle, et que si jamais elle est positive au Covid, elle a très bien pu me le transmettre et que je pourrais dans les jours a venir peut être les transmettre aux patients de mon service... En gros elle est prévoyante, elle imagine déjà ce qui pourrait arriver.Réponse : Nous ne testons que les gens qui rentrent de voyage, ou ceux qui ont été en contact direct avec des patients testés positifs. TOUS les cas positifs sont actuellement au CHU. En gros, soyez sereins citoyens...Ma question est la suivante : On parle de tous ces patients asymptomatiques qui sont d'ailleurs les plus dangereux ? On oublie le principe de précaution dont on m'a constamment rabâché les oreilles durant ma formation d’aide soignante et même durant mes formations professionnelles ?On en parle de ces deux médecins qui ont eu le temps d'examiner de nombreux patients avant d'être testés positifs ?Nous savons tous que la Réunion va droit au mur... Qu'une omerta est mise en place depuis plusieurs jours... Qu'on refuse de nous parler des cas autochtones.Et qu'en faisant ça on fait prendre de plus en plus risque aux soignants libéraux et hospitaliers, caissières, pompistes, à tous ceux à qu'on oblige à reprendre leurs postes.On me demande à moi, soignante à risque, de me sacrifier pour une hiérarchie qui n'a eu que du mépris pour nous ces dernières années, une hiérarchie qui même en temps de crise ne sait faire preuve ni de compassion ni de respect pour son personnel soignant !On nous demande à nous soignant réunionnais, à risques ou non, de nous sacrifier pour un gouvernement qu'on a vu GAZER, MATRAQUER, INSULTER de nous sacrifier encore !J'ai la boule au ventre. Hier, j'ai encore pleuré, aujourd'hui je pleure en écrivant ce message.Comme tous les soignants de la Réunion, je suis aujourd'hui partagée, écartelée, torturée entre l'obligation de présenter à mon poste alors que je sais pertinemment qu'ils sont en train de nous faire prendre un risque énorme, parce-que j'ai signé pour ça, parce que c'est mon métier et celui de me protéger ma famille et me protéger moi même...Certains membres de ma famille me disent : "Vas-y, ne te laisse pas bouffer par ta peur, n'oublie pas que tu as signé pour ça, c'est ton métier ! À ta place je sais que moi j'y serai allé en tout cas !" Pardonnez moi mais j'ai un peu envie de répondre que c'est tellement plus facile de prétendre que tu irais quand tu sais que tu n'auras jamais à le faire !Arrêtez de nous applaudir... Vous serez les premiers à appeler Freedom pour nous insulter, nous traiter de gratteurs de cul quand la crise sera passée et qu'on descendra dans la rue pour réclamer ce qui nous est dû !Force et Espoir... Prenez soin de vous et de votre famille.