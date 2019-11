Températures : Un mois d'octobre record à la Réunion

Le 05/11/2019 | Par N.P | Lu 457

"Un mois d'octobre record à la Réunion", indique Météo France. La température moyenne pour ce mois est la plus élevée jamais enregistrée depuis 52 ans. Le record d'octobre 2014 est ainsi battu de justesse. Plusieurs records de température ont par ailleurs été battus, notamment dans les hauts.



Cette saison fraiche est la plus chaude (+1,1°C au-dessus des normales, juste devant 2017) des dernières années. Avec une fin d'année probablement encore bien chaude, on se dirige donc tout droit vers une année 2019 record, prévoit Météo France.