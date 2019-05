Températures record pour un mois d’avril depuis 52 ans

Le 24/05/2019 | Par NP | Lu 183

Le record pour les températures maximales de 2015 est tombé. Dans son dernier résumé climatologique mensuel, Météo-France nous apprend que l'écart record pour les températures maximales pour ce mois d'avril 2019 était de +1,8°C, au premier rang des plus élevés relevés par l'institut météorologique contre +1,0°C en avril 2015.



L'écart à la normale 1981-2010 pour la température moyenne était lui de +1,7°C le mois dernier et l'écart relevé pour les températures minimales est de +1,5°C.



Météo-France a également profité de résumé climatologique pour faire un bilan de la dernière saison des pluies. En l’absence de systèmes tropicaux intéressant La Réunion et compte tenu localement d’une masse d’air sèche quasi-persistante, la saison des pluies (décembre 2018-avril 2019) "n’a pas vraiment démarré", constate Météo-France, et ce, malgré quelques épisodes marquants et localisés en janvier.



"Avec un bilan de -40%, le mois de décembre est contrasté entre le Nord-Est fortement déficitaire et le Sud-Ouest excédentaire", ajoute Météo-France. Le centre météorologique relève un mois de janvier moyennement arrosé (-20%) avec des déficits plus marqués dans les Hauts. En revanche, les mois de février (-75%) et Mars (-70%) sont très secs. "Malgré un mois d’avril correctement arrosé, mais avec tout de même, un faible bilan déficitaire de -9%,le bilan final place cette saison des pluies 2018-2019 avec -49% comme la plus sèche depuis 48 ans", termine Météo-France.