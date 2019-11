Températures toujours chaudes, évolution orageuse possible dimanche

Le 21/11/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 498

Prévisions pour la nuit du 21 au 22 Novembre

➡️ Quelques ondées peuvent mouiller brièvement les rivages du Nord et de l'Est.



➡️ Ailleurs la nuit est calme.



🎏 Le vent souffle gentiment sur les côtes Ouest et Est. Ailleurs les brises règnent.



🌊 La mer est peu agitée dans l'ensemble.



🌡️ La douceur des hauts est appréciable. Sur le littoral le thermomètre ne descend pas en dessous de 24/25° sur le Nord-Ouest et affiche 22 à 23° ailleurs.

Prévisions pour le vendredi 22 Novembre

Temps chaud. Quelques averses sur le Sud et le Sud-Ouest l'après-midi.



➡️Le début de matinée ne débute pas sur une fausse note et le soleil inonde l'île.

Avant 10heures les nuages commencent à se développer sur les pentes de la moitié Sud. Graduellement ils grignotent le territoire des hauts des autres régions. Le littoral reste ensoleillé.



➡️L'après-midi le risque pluvieux apparaît limité aux hauteurs du Sud et du Sud-Ouest. Les averses peuvent s'aventurer brièvement vers le littoral Sud-Ouest ou celui du Sud sauvage.

Ailleurs même si le bleu est moins souverain il y a peu de chances que les jardins soient à la fête.



🎏 Le vent offre quelques rafales vers le Port et sur les plages de l'Ouest où il vient du Nord-Ouest l'après-midi.

Les régions comprises entre Sainte Rose et Saint Philippe sont elles aussi aérées.



🌊 La mer s'agite sous l'effet du vent sur les rivages Ouest et Est.



🌡️ D'une manière générale les températures dépassent les valeurs attendues pour un mois de Novembre. Voir détails ci-dessous.

Température du lagon: proche de 26°.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h30 le 22 -- Coucher du soleil : 18h39 le 22



🌡️ Températures prévues

Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de Meteor OI

Villes Températures Maxi en degrés Celsius Saint Denis 30 Le Port 30 Saint Paul 30 Grand Fond 31 Pointe 3 Bassins 32 Saint-Louis 31 Saint Pierre 30 Saint Philippe 29 Sainte Rose 29 Saint Benoit 30 Saint André 30 Volcan 22 Maïdo 21 Bourg Murât 24 Plaine des Palmistes 24 Cilaos 28 Salazie 26

Tendances pour le week-end des 23 et 24 Novembre

Une tendance orageuse possible dimanche



➡️Le ciel est plus laiteux samedi. La couverture nuageuse péi est dense en fin de matinée sur les hauts et dans l'intérieur.

Quelques bonnes averses sont envisageables dans les hauts.

🎏 Le vent de Nord-Ouest est sensible vers la Pointe au Sel et sur les côtes Nord-Est.



🌊 La mer s'agite sous l'effet du vent sur les rivages Sud-Ouest et Nord-Est.



Analyse de la situation de surface cet après-midi





Evolution orageuse possible localement dimanche