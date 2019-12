Tempête Calvinia : Corsair contraint d'ajuster l'horaire de ses vols

Le 30/12/2019 | Par Zinfos974 | Lu 652

En raison du passage de la tempête tropicale Calvinia sur l’île Maurice et de la fermeture de l’aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam, Corsair modifie et adapte son programme de vols.

Au regard de l’évolution du cyclone Calvinia et à la demande de la Direction de l’aéroport de l’Ile Maurice, les horaires des vols SS952 et SS953 du 31 décembre sont modifiés :



▪ Vol SS952 - Le décollage de La Réunion est prévu à 10h00. Arrivée à 11h00 à l’île Maurice.

▪ Vol SS953 - Départ de Maurice à 12h30. Arrivée à Paris-Orly à 21h30 le même jour.



Enregistrement de 6h45 à 9h45 le 31 décembre 2019.



En raison des fortes perturbations sur le réseau routier sur l’île Maurice, les clients du vol SS953 sont invités à anticiper leur arrivée afin d’accéder à l’aéroport pour le départ de leur vol.



Les horaires sont valables sous réserve de l’évolution du phénomène cyclonique. Corsair remercie ses clients de bien vouloir contacter le 3917 (0.35cts/mn) pour plus de renseignements ou de se connecter sur le site de la compagnie mis à jour régulièrement en fonction de l’évolution de la situation.