Tempête Diane: La phase de sauvegarde levée

Le 25/01/2020 | Par Zinfos 974 | Lu 353

La tempête tropicale Diane s’éloigne de plus en plus des côtes réunionnaises. Elle ne représente plus une menace pour l’île, comme l'a souligné Météo France.



En conséquence et compte tenu de l’amélioration progressive des conditions météorologiques et de circulation, le Préfet de la Réunion a décidé de lever la phase de sauvegarde ce samedi à 16 heures.