Tempête Tropicale BELNA: Air Austral met en place de mesures pour les passagers

Le 06/12/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 102

En raison des prévisions météorologiques annoncées pour les prochains jours dues à l’approche de la Tempête Tropicale BELNA, prévoyant une forte dégradation du temps sur Mayotte, la compagnie Air Austral a souhaité mettre en place les mesures commerciales suivantes pour tous les passagers ayant un voyage de et vers Mayotte entre le 7 et le 9 décembre 2019.



Pour les passagers ayant des billets non modifiables ou modifiables avec frais et non remboursables, il y aura des possibilités de modification sans frais sur le montant hors taxes sous réserve de disponibilité dans la même classe de voyage dans la limite d'un an à compter de la date d'émission du billet



Si il s'agit d'une nouvelle réservation avec changement de saisonnalité, cette modification se fera avec réajustement sur le niveau tarifaire haute saison sans pénalité. Il sera possible de disposer d'une autorisation de modification de destination si le client le souhaite, sans pénalité avec réajustement sur le nouveau tarif applicable (si nécessaire), dans la limite d'un an à compter de la date d'émission du billet.



Aucun ajustement du programme des vols de la compagnie de et vers Mayotte à cette heure n’est à noter.