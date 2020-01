Tempête tropicale BLAKE: l'Australie qui rit...face à l'Australie qui pleure

Le 08/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 331

Cliquez pour animer. L'heure indiquée est en temps universel. L'animation montre BLAKE qui s'enfonce progressivement dans les terres alors que sur la droite 92S s'organise graduellement.

➡️➡️ La tempête tropicalea atterri sur les terres de l'Australie occidentale à proximité de Wallal Downs ces dernières heures. Avant de toucher terre le centre a longé les côtes ces dernières 36heures depuis plus de 380km au Nord du point d'impact final.n'a pas atteint une intensité conséquente avec des vents en rafales estimés par la Navy et la météo australienne à 120km/h au plus fort hier.Et au moment d'atterrir malgré un centre très net sur les différentes images satellite l'intensité estimée était à peine celle d'une tempête tropicale modérée.➡️ En revanche le système cyclonique a été généreux en pluies. Ces précipitations étaient attendues et c'est peu de le dire.Cette région australienne à la frontière du Pilbara et du Kimberley est parsemée d'immenses exploitations qui sont dépendantes des aléas climatiques. La saison des pluies débute normalement tôt en Décembre mais elle était manifestement en retard cette année.➡️ Alors que j'écoutais les reportages en direct sur ABC North-West Australia ,que vous pouvez écouter gratuitement comme des milliers de radios dans le monde, je fus saisi par deux témoignages poignants.➡️ Le premier était le récit d'un chef d'exploitation dans la région de Wallal oùvient de toucher terre. Il précisait que les rafales avaient été assez fortes mais se réjouissait avant tout des quantités de pluie reçues: 150mm en 24heures et plus de 500mm en 1 semaine ce qui pour cette région plate est significatif. Il attendait ces pluies désespérément pour ses cultures et pour ses élevages et commençait à s'inquiéter malgré sa longue expérience. Une bonne nouvelle ne vient jamais seule: en s'enfonçant dans les terres la circulation cyclonique résiduelle va encore lâcher de bonnes précipitations pendant quelques jours.Un autre reportage suivit. Entre-temps le focus de l'émission(8h30 heure des Mascareignes) s'était déporté sur les terribles incendies qui meurtrissent tout le Sud-Est de l'Australie.➡️ Cette fois-ci l'homme interrogé tout en restant très digne ne manqua pas de préciser que lui et sa famille avaient absolument tout perdu: exploitation, animaux, biens et souvenirs familiaux sur plusieurs générations. Il s'estimait malgré tout plus chanceux que d'autres familles, très nombreuses, qui elles pleurent leurs morts.➡️ L'Australie offrait donc deux visages simultanément. Guère étonnant pour une île-continent d'une taille démesurée.La distance entre Sydney au Sud-Est et Perth au Sud-Ouest est de 3300km. Entre Sydney et Wallal il y a 3400km.On s'amuse souvent de cette réalité: Perth est plus proche de Jakarta/Indonésie que de Sydney.➡️ La force de la Nature ne se dément pas. A la fois coopératrice et magnanime mais aussi destructrice et redoutée qui plus est si l'Homme lui donne la main...