Temps calme et doux lundi et mardi avec quelques averses l'après-midi

PREVISIONS POUR LA JOURNEE DU LUNDI 02:

TENDANCES POUR LE MARDI 03:



On reste sur la même tendance que la veille.



Cependant les nuages de pentes prennent le relief d'assaut probablement assez rapidement en matinée et peuvent mouiller par places tôt dans l'après midi notamment sur la moitié Nord.



L'alizé modeste est ressenti sur le Nord et le Sud.



La petite houle sur les côtes orientales se maintient.



Les températures restent douces et légèrement au dessus des normales de saison.

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU LUNDI 02 DANS LES STATIONS DE

METEO FRANCE

ET DE

METEOR OI

:

températures douces et parfois supérieures aux normales pour un début Septembre.

SAINT DENIS:

LE PORT :

GRAND FOND:

SALINE:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

Sur ce je vous souhaite un excellent début de semaine à toutes et à tous.

2019 SEPTEMBRE 02 07h30Quelques bancs de nuages trainent au large de Sainte Rose/Saint Benoît. Ils vont empiéter sur le littoral et peuvent mouiller temporairement.Mais dans l'ensemble le ciel réunionnais est pratiquement dégagé et le soleil matinal est rapidement très doux notamment dans les hauts après la nuit assez fraîche . A 6heuresrelève autour de 3° au volcan et au Maïdo.Les nuages bourgeonnent assez rapidement sur les pentes et dans l'intérieur en seconde partie de matinée.la couverture nuageuse péi n'est pas ridicule et lâche des averses sur les pentes notamment celles de l'Ouest et du Sud-Ouest.Les éclaircies résistent par places sur le littoral alors que les hautes régions touristiques comme le volcan et le Maïdo sont temporairement sous les nuages. Des averses sont possibles au Maïdo.Les températures maximales absolues sont douces et voyagent de 24/25° sur le littoral Sud-Est à 29° à Grand Fond ou au Port.Le vent est faible.La mer reste quelque peu houleuse (1m50) sur les côtes Est.quelques faibles entrées maritimes traversent le ciel de l'Est réunionnais. Quelques averses passagères sont possibles.Ailleurs les nuages se sont dissipés et la nuit s'annonce claire et fraîche dans les hauts.Maximum de 27° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 26/27° CelsiusMaximum de 26/27° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 26/27° CelsiusMaximum de 26/27° CelsiusMaximum de 15° CelsiusMaximum de 15° CelsiusMaximum de 17° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 21° CelsiusMaximum de 21° Celsius